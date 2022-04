Tivoli abre primeiro hotel na China

O Tivoli Hotéis & Resorts nasceu em 1930 na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e, 85 anos depois, chega a Chengdu, na China, onde abriu um restaurante e a a primeira casa de fados da cidade.

O primeiro hotel Tivoli na Ásia tem 201 quartos e está em “soft opening” desde março, mas promete luxo e exclusividade baseado nos padrões de qualidade e tradição hoteleira portuguesa.

O estilo clássico impera mas a uma escala grandiosa só possível na China, numa cidade com sete milhões de habitantes conhecida por “cidade da abundância”, que tem mais de 2.300 anos e é vizinha do Tibete, por isso fica rodeada de montanhas que chegam aos cinco mil metros de altitude.

Mas o novo hotel na China não vive só da cultura portuguesa, pois está instalado no International Heritage Park, um dos últimos refúgios do panda gigante, o animal mais amado na China, símbolo ancestral do país.

Do “jardim exuberante” com 3.600 metros quadrados à receção imponente com “pilares de hibisco” e obras de arte nas salas de exposições, tudo é feito “à grande”.

O hotel disponibiliza parque infantil, serviços de babysitting (também para os animais de estimação), área de jogos e direito a um menu exclusivo.

O Tivoli faz parte do grupo hoteleiro tailandês Minor Hotels desde 2015 e atualmente opera 13 propriedades em Portugal, Brasil e Qatar, com marca própria, em cidades cosmopolitas, refúgios românticos ou praias idílicas.

A Miner Hotels é uma gigante mundial presente em duas dezenas de países, com as marcas NH, Four Seasons ou Radisson, entre outros.

