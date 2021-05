Tito Mouraz traz os rios portugueses ao Luxemburgo

A Embaixada de Portugal e o Centro Cultural Português – Camões no Luxemburgo têm a honra promovem a exposição “Fluvial” de Tito Mouraz, que terá lugar naquele centro, integrada na 8ª edição do Mês Europeu da Fotografia Luxemburgo 2021.

Tito Mouraz nasceu em 1977. Finalizou o curso de Artes Visuais e Fotografia na Escola Superior Artística do Porto em 2010, sendo esta a cidade onde vive e trabalha actualmente. Expõe regularmente desde 2009 em Portugal e no estrangeiro, sendo de destacar as exposições no Módulo Centro Difusor de Arte, Lisboa (Portugal); The Finnish Museum of Photography (Helsínquia); Format Festival International de Fotografia, Derby (UK); Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, (Açores, Portugal); Blanca Berlin Galeria, Madrid (Espanha); Tampere Art Museum (Finlândia); Museu da Imagem, Braga (Portugal); Fotofestiwal Lodz (Polónia); Festival Circulation(s), Paris (França); Carpe Diem Arte e Pesquisa (Lisboa); Galeria Voies Off, Arles (França) e Encontros da Imagem, Braga (Portugal).

Em 2013 foi vencedor do prémio Prémio Internacional de Fotografia Emergentes DST e da Leitura de Portfólios Carpe Diem Arte e Pesquisa. O seu trabalho está presente em diversas coleções públicas e privadas.

A abertura da exposição ocorre na sexta-feira, 4 de junho pelas 18:30.