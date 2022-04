Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Era um monstro, audaz, era o navio dos mares

Pesava 5.000 toneladas e era muito veloz

Seu casco se dividia em dezanove compartimentos

Mesmo assim se afundou num desastre atroz!

Um icebergue fatal na noite de catorze de Abril

O fez afundar em duas horas e quarenta minutos

Considerado “o insubmersível“ lá se afundou

Pelas 23:40 colidiu e lá se foram seus estatutos!

Entrava para a história um grande desastre marítimo

Com o impacto de 1.500 vidas que foram perdidas

O preço pago pela confiança do comandante Smith

Cento e dez anos depois ainda se sentem as feridas.

Viajar no TITANIC era socialmente proeminente

A velocidade do navio era a que se esperava

O excesso de confiança custou a vida a muita gente

Naquele Abril estava frio e a morte ninguém aguardava!

Naquela madrugada os salva-vidas eram muito poucos

Só entrava a mulher, a mãe e a criança

Há excessos na vida que são irresponsáveis e loucos

TITANIC continua sendo aviso e uma lembrança!…

E já passaram cento e dez anos de 1912 a 2022!

José Valgode