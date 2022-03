Tio Vânia em vez de McDonald’s?

Tal como diversas empresas globais, o McDonald’s interrompeu as suas atividades na Rússia como reação à invasão da Ucrânia.

Dia 8 de março, a rede de fast food comunicou que fecharia os 847 restaurantes que possui no território russo e que não há data prevista para a reabertura.

Nos últimos dias, surgiram rumores de que alguma marca local vai ocupar o espaço deixado pela rede de fast food, que em 2022 completaria 32 anos de presença na Rússia.

Um pedido foi apresentado ao governo russo para o registo de marca de um restaurante cuja identidade visual é praticamente a mesma dos “arcos dourados” da McDonald’s, mas virado de lado: a rede Tio Vânia (Дядя Ваня, em russo).

O advogado americano Josh Gerben, especializado em marcas,publicou no Twitter o pedido de registo de identidade visual da rede de restaurantes. O logo é praticamente o mesmo do McDonald’s, como se o “M” tivesse sido virado de lado, dando origem a um “B”, que se lê “V” no alfabeto cirílico.

Com o mesmo nome existe já uma empresa produtora de legumes, especializada há mais de 20 anos em conservas de qualidade, mas desconhece-se se existe ligação entre esta firma e a nova marca de comida rápida.

“Tio Vânia” é uma das mais famosas peças do dramaturgo russo Tchekov, tendo sido adaptada ao cinema várias vezes, nomeadamente por Andrei Konchalovsky.