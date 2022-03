Tinto do Dão conquista medalha de ouro em Paris

O concurso “Vinalies International 2022”, que decorreu no passado mês de fevereiro em Paris, distinguiu com medalha de ouro o tinto Casa da Ínsua Reserva 2016 produzido pela Casa da Ínsua, do grupo Visabeira.

Segundo as informações fornecidas pelo grupo Visabeira, trata-se do único vinho da Região do Dão a obter a mais elevada distinção, atribuída no concurso organizado anualmente pela união dos enólogos de França.

A Casa da Ínsua adianta que o vinho premiado é produzido a partir das castas Touriga-Nacional, Tinta-Roriz e Alfrocheiro. Com 12 meses de estágio em barricas de carvalho francês e americano, revela uma complexidade aromática, em harmonia com a barrica, notas frutadas e especiarias, e taninos poderosos, complexo e denso, que revela um final de boca longo e persistente. Ainda assim, apresenta uma grande capacidade de envelhecimento.

Deve ser consumido a uma temperatura entre 16º C e 18º C e é ideal para pratos complexos.

À medalha de ouro conquistada, acrescem os prémios nacionais e internacionais, que os vinhos da Casa da Ínsua têm vindo a colecionar, afirmando-a como uma das referências da produção vinícola da Região Demarcada do Dão.

Os trinta hectares de vinhedo, que se estendem em redor do Parador Casa da Ínsua, unidade hoteleira de cinco estrelas localizada em Penalva do Castelo, foram o berço desta colheita.

#portugalpositivo