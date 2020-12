Tino de Rans é quem gasta menos na campanha presidencial

O candidato presidencial Vitorino Silva, popularmente conhecido como “Tino de Rans”, tem um orçamento previsto para a campanha oficial de 16 mil euros, longe dos 450 mil euros orçamentados pelo rosto comunista na corrida a Belém.

“O meu orçamento é de 16 mil euros, mas só 10 mil em dinheiro. Tudo o resto é em géneros porque vou usar o meu carrito, vou dormir em casa de amigos, nalgumas zonas do país, mas vai ser tudo apontado e contadinho, quilómetro a quilómetro, refeição a refeição”, disse à agência Lusa o candidato.

As previsíveis sete candidaturas elegíveis para a Presidência da República têm até esta segunda-feira para entregar os respetivos orçamentos para a campanha oficial, entre 10 e 22 de janeiro, no Tribunal Constitucional (TC).

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, vai ter à disposição um orçamento de 256 mil euros, ao passo que o detentor do cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, terá 25 mil euros de despesa prevista.

O dirigente da Iniciativa Liberal Tiago Mayan contará com 40 mil euros, a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes 50 mil euros, o deputado único e presidente do Chega, André Ventura, 160 mil euros, e o eurodeputado e dirigente da cúpula do PCP, João Ferreira, 450 mil euros.