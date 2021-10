Tinha bilhetes para um voo a partir do aeroporto de Hahn?

A falência do aeroporto de Frankfurt-Hahn, no oeste da Alemanha foi anunciada esta semana e muitos passageiros se questionaram sobre bilhetes comprados para voos operados a partir dessa infraestrutura que acolhe viajantes alemães, mas também franceses, belgas e luxemburgueses devido à sua localização.

O Centro Europeu do Consumidor do Luxemburgo acaba de enviar um comunicado recordando os os direitos dos passageiros aéreos em caso de cancelamento do voo. Se for a companhia a cancelar o seu voo, o Regulamento Europeu 261/2004 sobre a lei de passageiros aéreos prevê que, em qualquer caso, o cliente tenha direito a um reembolso do preço do seu bilhete ou uma solução de reencaminhamento para o destino final.

Mas, tal como num cancelamento causado por condições climáticas adversas ou uma greve de controladores de tráfego aéreo, um cancelamento devido, por exemplo, à falência de um aeroporto pode ser considerada uma circunstância extraordinária.

Infelizmente, em tais situações, o passageiro não tem direito a compensação. Para qualquer questão relacionada os direitos dos passageiros consulte a página oficial da União Europeia.