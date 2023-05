Tina Turner morreu na Suíça aos 83 anos

Morreu a cantora norte-americana Tina Turner, aos 83 anos, revelou esta quarta-feira o porta-voz da artista. “Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente hoje, aos 83 anos, após uma longa doença na sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça”, refere o comunicado.

“Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo”, refere o porta-voz

A cantora nascida nos Estados Unidos, conhecida como “Miss Hot Legs”, é uma das grandes vozes das últimas décadas da música pop e rock.

Conhecida pelas suas atuações explosivas ao vivo, Tina Turner ficará para sempre conhecida por músicas como “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” e “What’s Love Got to Do With It”.

Tina Turner saltou para a ribalta na década de 60 do século passado, em parceria com o marido da altura, Ike Turner, com clássicos como “River Deep” ou “Mountain High”.

A cantora separou-se mais tarde de Ike, após anos de maus-tratos e violência doméstica.

Fisicamente agredida, emocionalmente devastada e financeiramente arruinada pelo seu relacionamento de 20 anos com Ike Turner, tornou-se uma superestrela a solo aos 40 anos, numa época em que a maioria dos seus pares estava em declínio.

A carreira e o drama de Tina Turner ficou registado num filme protagonizado pela atriz Angela Bassett, que conquistou três Óscares.

A sua história de vida também foi contada num musical da Broadway, que atualmente ainda está em cena no West End, em Londres.

Em 2021, um documentário da HBO também revistou a vida de Tina Turner, um documento que a própria considerou ser uma despedida pública.

Ao todo, na sua carreira, Tina Turner venceu 12 Grammys, incluindo três prémios do Hall of Fame, vendeu mais de 150 milhões de álbuns e tornou-se a primeira mulher e artista negra a ser capa da Rolling Stone, que a considerou uma dos 100 Maiores Artistas de todos os tempos.