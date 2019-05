Timorense a viver em Inglaterra ganhou no loto e volta para casa

Um timorense que ganhou um prémio de 67,5 mil euros no loto pretende regressar a Timor-Leste, onde deixou mulher e filhos há cinco anos para trabalhar numa fábrica em Scunthorpe, norte de Inglaterra, noticiou um jornal local.

“Mudei-me de Timor-Leste há cinco anos e desde então que não vejo a minha mulher Jovita e os meus filhos, que têm 13 e 7 anos”, disse Elísio Ximenes, citado pelo Grimsby Telegraph.

Depois de ganhar o prémio de 58 mil libras, o timorense despediu-se da fábrica de processamento de frango onde fazia os turnos da noite para poder voltar a Timor-Leste, onde pretende abrir um restaurante.

“Ela é uma boa cozinheira de comida tradicional e agora podemos iniciar um negócio de restauração no meu país. Mas primeiro toda a minha família vai de férias a Bali, que é um sítio lindo e que eu sempre quis visitar”, acrescentou.

A vida de Elísio Ximenes mudou praças a uma aposta feita com 2,7 libras (3,14 euros) numa loja de apostas local, onde gastava semanalmente uma libra com números aleatórios, mas a sorte sorriu porque desta vez decidiu usar dígitos relacionados com o trabalho.

“Eu vou à missa todas as semanas e envio sempre dinheiro para casa, embora eu só receba 1.200 libras (1.400 euros) por mês por trabalhar à noite. Sinto-me muito, muito feliz e sortudo por fazer tanto com a minha vida depois de gastar apenas 2,7 libras … é fantástico”, comentou.