Timor nos calcanhares do fim do mundo

Os Lusíadas falam de Luís Camões em Timor

Um turbilhão de ideias me vieram ao pensamento

Aqui na ponta do fim do mundo com muito amor

Me concentrarei no positivo e não no lamento!

E lá parti por mares que já antes tinham sido navegados

Cheguei a Díli no ano de mil novecentos e sessenta e nove

Finalmente chegamos a Timor de barco e mal maltratados

Mas acredite, que poesia interrogativa: só escreve quem pode.

Antes perguntei: Minha mãe o que vou para Timor fazer?

Explica mãe pois aquela ilha já pertence aos Timorenses

No entanto, vozes estranhas me faziam noutra coisa crer

Dizendo: obedece. Nós não queremos que tu penses.

Eu raciocinava: há cada sabidão por esses mares já navegados

Mas eu teimoso só falava para os meus botões

O dizia silenciosamente, eu nunca paguei a quem me mandasse

Os botões são meus, e existem tantas opiniões.

E o meu plano foi crescendo sempre com o bico calado

A guerra é deles . Mas que nada interferia no meu objetivo.

Como eu respeitava um povo tão humilde e amado

E certo dia esse povo sacudiu os grilhões da opressão.

José Valgode