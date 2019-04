Timor-Leste promove Semana da Língua Portuguesa

“Língua, Pessoas, Oceanos” é o lema da Semana da Língua Portuguesa e da CPLP que começa a 03 de maio em Timor-Leste e durante a qual estão previstas várias atividades, incluindo debates, exposições e mostras de cinema.

A semana arranca com a “Feira do Livro + Português”, que decorre nos dias 03 e 04 de maio no Centro de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) na vila de Suai, onde além da venda de livros haverá gastronomia tradicional, arte e artesanato.

A feira terá espetáculos de música e dança, oficinas de língua, jogos, cinema, exposições, concursos e poesia, segundo os organizadores.

No dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a 05 de maio, o Centro Cultural Português acolhe a abertura da exposição de pintura “Alfabetização”, do artista timorense Bosco Alves

O evento conta com música e poesia do Departamento de Língua Portuguesa da UNTL e do Instituto de Defesa Nacional e narração de histórias por elementos do Xanana Gusmão Reading Room e do Grupo Português no Bairro.

A 06 de maio a Escola Portuguesa de Díli acolhe a “Hora do Conto” e o Centro Cultural recebe a exposição “Uma imagem, mil palavras”, durante a qual serão conhecidos os vencedores do concurso de escrita “20 anos da Consulta Popular de 30 de agosto de 1999” e o concurso de escrita “Liberdade”.

No mesmo dia será apresentado o filme “Músicas da Resistência”, a participação timorense na última edição do DOC TV CPLP.

A meio da semana o Centro Cultural Português acolhe o debate “Jornalismo em tempo de luta: relatos em português”, com a participação dos jornalistas Adelino Gomes, Max Stahl, António Sampaio e Virgílio Guterres, este último presidente do Conselho de Imprensa timorense.

A Fundação Oriente acolhe a exibição do filme “Oceanos de Lixo”, de Werner Boote.

Durante a semana decorre ainda a abertura oficial dos Cursos de Formação em Língua Portuguesa do Parceria para a melhoria da prestação de serviços através do reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste (PFMO).

Está igualmente prevista a abertura do Ciclo de Cinema Europeu, com a exibição do filme Diamantino.

A 10 de maio decorre o Sarau de Encerramento, com música, dança e poesia, no Centro Cultural Português.

Promovido pela Embaixada de Portugal e pelo Camões IP, a semana envolver vários parceiros, incluindo a União Europeia, o Governo e o Parlamento de Timor-Leste, o Instituto de Defesa Nacional, a Secretaria de Estado da Cultural e o Governo Brasileiro.

A Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), o Arquivo e Museu da Resistência Timorense /ARMT), a Escola Portuguesa de Díli, a Sala de Leitura Xanana Gusmão, o projeto dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), a organização FONGTIL, a Livros e Companhia e a Plural editores são parceiros do projeto.

As atividades são ainda apoiadas pela comissão CHEGA, pelo Hotel Timor, pela Fundação Oriente e pela Comissão Nacional do Instituto de Língua Portuguesa (ILP).