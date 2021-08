Timor é poesia

Este poema será bom, este poema mau

Ha tanto lugar para declamar poesia

No Palácio do Governo ou monte Ramelau

Na praia da areia branca para que haja alegria.

Vou por minha poesia em casa do doutor Ramos Horta

Vou divulgá-la aos timorenses nos Sucos

Não quero que ela não passe da cepa torta

Já sei vou coloca-la no Palácio do Governo.

Vou mostra-lá ao Comandante Xanana Gusmão

Ele vai lê-la sempre em cada dia

Ele também é um poeta pois então

Ate o Doutor Da Costa terá muita alegria.

Vou colocá-la na escola do poeta Ruy Cinatti

Para ser declamada depois nos recreios

Ela está bem viva e muito perto de ti

A poesia e êxtase e realiza nossos anseios.

Vou colocá-la no Palácio do Governo em Timor

Para que seja avaliada no Parlamento

Ela os irá inspirar e dar muito alento

Para que governem o povo com amor!

José Valgode