Timor distante, Timor do Sol Nascente

Timor na ponta do fim do mundo

Tem sândalo, petróleo e tanta boa gente

O mar não tem ondas o céu não tem fundo.

Lá longe longe longe mais longe que a ventania

A 20 de Maio uma nação jovem nascia

Faço-te Princesa no longínquo mar na Oceânia

Terra dos meus amores e da minha magia.

Timor no fim do mundo, sangue que nas veias corria

Timor foi chaga aberta do tempo das descobertas

Ilha da minha audácia e da nossa cobardia

Povo hospitaleiro com suas portas abertas.

Ilha proa de um povo que dança e canta

Nos Sucos e também em Covalima

Ilha onde a saudade me mata e encanta

Povo que cai e logo depois se levanta!

Povo que brilha no poente e no levante

Terra que foi tantas vezes usurpada

Humilhando um povo humilde e pacífico

Gritando: Esta Terra e minha esta terra e minha.

Na sua casa, na sua horta gente vai para as montanhas

Envergonhai-vos todos vós usurpadores

Que causastes dor e morte nas entranhas

A um povo que já viveu tantas e tantas dores!

José Valgode