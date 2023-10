Timor ao entardecer

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Era uma vez um povo debaixo dum céu profundo

Onde o poeta escrevia versos numa sebenta

Tinha a baía de Díli como pano de fundo

Eu consolava o poeta e lhe dizia: amigo aguenta!

Uma ilha lá longe na ponta do fim do fundo

Díli ao entardecer num êxtase de céu brilhante

Areia Branca debaixo de um céu sem fundo

Um jovem toma banho numa terra distante.

Longe longe longe um homem leva seu galo

Debaixo de seu braço que vai para lutar

Um búfalo caminha numa várzea de arroz

No bazar lutam galos e o povo sempre a vibrar.

Longe longe longe meu Timor do sol nascente

Vinte anos e o sangue que em mim corria

Díli ao por do sol com horizonte pujante

Onde o sol lidado mostra amor e não magia.

Díli ai entardecer na ponta do fim do mundo

Timor sem chaga aberta onde o silêncio se canta

Díli ao entardecer onde num suspiro profundo

Vou tomar banho quando o sol já se levanta!

José Valgode