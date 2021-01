Tiago Silvestre lança álbum “Pela Estrada Fora”

“Pela Estrada Fora” é o segundo registo de originais de Tiago Silvestre, músico que se estreou em 2016 com o álbum “Stª Apolónia”.

Influenciado pela obra maior de Jack Kerouac, “Pela Estrada Fora” é um disco conceptual que retrata a vida de um jovem a partir do momento em que este decide trocar o certo pelo incerto, ao deixar para trás uma vida de conforto, para traçar o seu caminho no mundo da música.

O novo álbum foi gravado e produzido no Sala Mandra Studio, em Samora Correia, e traz doze canções, entre as quais as já reveladas “Vamos Dançar” e “Daqui a 2 min.”.