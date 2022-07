Tiago Pereira com ambição de chegar pelo menos à final

O português Tiago Pereira assumiu como primeiro objetivo qualificar-se para a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, na quinta-feira, para poder “sonhar por mais”.

Muitas vezes na sombra do campeão olímpico Pedro Pichardo, o atleta do Sporting, de 28 anos, não esconde ser ambicioso e inconformado.

“A satisfação é relativa. O que me deixava satisfeito era ganhar, era sair no topo. O aceitável, que acho que é o que nós procuramos, é, no mínimo dos mínimos, estar na final, porque, aí, tudo é possível”, referiu.

Tiago Luís Pereira, que é orientado por João Ganço, antigo treinador de Nelson Évora, apontou, como exemplo, a final dos 110 metros barreiras, em que uma falsa partida retirou da prova o norte-americano Devon Allen, um dos favoritos, depois de uma lesão já ter afastado o jamaicano Hansle Parchment, campeão olímpico.

“O meu objetivo principal é estar na final, para poder lutar, dar o meu melhor e sonhar por mais”, vincou o estreante em campeonatos do mundo.

O lisboeta assumiu-se ainda tranquilo para a entrada em competição, na quinta-feira, a partir das 18h20 locais (02h20 de sexta em Lisboa), mesmo tendo a concorrência de Pichardo, quarto em Doha2019 e líder do ‘ranking’ mundial, com a terceira melhor marca do ano.

“Raramente sinto pressão – senti nos Jogos Olímpicos, mas foi o meu primeiro ‘major’ -, porque quando entro em competição é para dar tudo o que tenho, para dar o meu melhor. Sempre fui assim, até no treino sou assim, quero ser sempre o melhor, mesmo quando não sou”, explicou.

Tiago Pereira chega a Eugene2022 no 12.º lugar da hierarquia, com 16,90 metros como melhor marca do ano, depois de ter fixado o seu recorde pessoal em 17,11, em 2021, antes de Tóquio2020, que terminou no 16.º posto, sem ultrapassar a qualificação.

“Eu sinto-me bem, sou um atleta mais maduro, muito mais preparado. Mas é difícil dizer, eu sei que estou pronto e nós trabalhamos muito para momentos como este. Foi uma coisa que eu aprendi com o Nelson Évora: Toda a época é importante, mas estes momentos são os mais importantes, é nestas competições que se revelam os grandes atletas e é um desses atletas que eu quero ser”, concluiu.

A final do triplo salto está marcada para sábado, o nono e penúltimo dia de competições, a partir das 18h00 locais (02h00 de domingo).

Portugal já conquistou quatro medalhas no triplo, todas por Nelson Évora, com o ouro em Osaka2007, a prata em Berlim2009 e os bronzes em Pequim2015 e Londres2017.

