Tiago Nacarato estreia álbum no Capitólio

Tiago Nacarato apresenta ao vivo no Capitólio, no dia 20 de maio, e no Hard Club, a 27 de maio, o seu novo álbum, “Peito Aberto”. Os bilhetes para assistir ao espetáculo já se encontram disponíveis nos locais habituais.

Depois de “Lugar Comum”, o disco de estreia, Tiago Nacarato revelou o primeiro avanço do novo trabalho: Matriz.

“Peito Aberto” é o nome do novo disco, inspirado em referências das culturas latinas e africanas, com um toque de música do mundo. Sem esquecer o passado, Tiago Nacarato apresenta-nos um “novo eu” com ritmos dançantes com linhas de baixo que não deixam ninguém indiferente, tal como nos sugere o Single já editado – Matriz.

Com uma poesia focada no quotidiano do artista e no que observa da situação económica e política do mundo, “Peito Aberto” é um “espaço” de tempo cheio de surpresas.

O novo álbum conta com a co-produção de Rui Pedro Vaz “Pity”. O músico e produtor português tem trabalhado com vários cantores nacionais como Ana Moura, Dino d’ Santiago, Bárbara Tinoco, entre outros, para além de integrar o grupo The Black Mamba.

Após encerrar a tour de “Lugar Comum” com concertos em território brasileiro no mês de abril, Tiago Nacarato parte para esta nova aventura, que começa em Lisboa e no Porto.