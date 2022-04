Tiago Nacarato em projeto pelo Brasil

O músico português gravou na segunda-feira duas músicas com o cantor brasileiro Roberto Menescal. Os duetos foram gravados no Rio de Janeiro e um deles é um original do português. Atua esta noite no Brasil.

Tiago Nacarato, de 31 anos, gravou em estúdio duas canções com o experiente cantor brasileiro Roberto Menescal, que, aos 84 anos, continua em plena atividade.

A música inédita chama-se “Dentro do Abraço”, que foi composta por Tiago Nacarato e por outros dois artistas brasileiros. Cauê e Marulo inspiraram-se em Roberto para a composição com o portuense, como refere a Globo.

Também um cover da música “O Barquinho” foi cantada pelos irmãos de língua. A canção original data de 1961 e foi cantada por Roberto com Ronaldo Bôscoli.

O cantor português irá atuar esta noite no Rio de Janeiro, e terá Zé Ibarra como convidado, para além de Roberto.

Tiago Nacarato tem ele próprio raízes brasileiras e destacou-se como músico após a sua participação no concurso “The Voice Portugal” da RTP, na edição de 2017.

