Tiago Nacarato edita novo álbum

Depois impactar o panorama musical português com o lançamento do seu primeiro disco de originais Lugar Comum (2019), do qual produziu A Dança, Tiago Nacarato prepara-se agora para editar esta sexta-feira o novo álbum Peito Aberto.

Tiago já revelou os primeiros avanços deste novo trabalho com Matriz – uma música com um ritmo animado ao volante do baixo – e Paz Interior – uma balada que nos conta o caminho de introspecção que o artista percorre para alcançar a sua tão desejada paz de espírito -, agora irá revelar todas as surpresas que tem guardadas em Peito Aberto com o grande público.

Peito Aberto é assumidamente inspirado em referências das culturas latinas e africanas, com um toque de música do mundo. Com uma poesia focada no quotidiano do artista e no que observa da situação económica e política do mundo, Peito Aberto é um “espaço” de tempo cheio de surpresas. O álbum promete consolidar o estatuto de Tiago Nacarato como um dos maiores talentos que o país tem para oferecer, num disco repleto de emoção, animação e, obviamente, boa música.