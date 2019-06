Tiago Monteiro ganha no Nürburgring

Monteiro venceu as 24h de Nordschleife na classe TCR ao volante do Honda Civic Type R TCR do Team Honda ADAC Sachsen. O piloto português partilhou o carro japonês com Dominik Fugel, Markus Oestreich e Cedrik Totz.

No fim da corrida, Tiago Monteiro sentia-se extremamente satisfeito com o resultado: “Estamos todos muito contentes com o resultado. Foi uma corrida emocionante com a vitória na classe, que foi sempre o nosso objectivo. Tivemos lutas muito acesas. A determinada altura os nossos adversários tiveram problemas, depois tivemos nós e andámos no limite para conseguir este resultado. A noite foi muito dura, tive de recuperar posições até às cinco da manhã, mas valeu tudo a pena. A Honda está de parabéns, assim como toda a equipa.”

“À Honda Alemanha, Castrol e Fugel Motorsport que tornaram esta vitória possível. Foi bom e fez-me esquecer um pouco as corridas difíceis que tive este fim-de-semana na Taça do Mundo de Carros de Turismo. Agora, é focar-me na jornada de Vila Real”, disse Tiago Monteiro.