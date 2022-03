Tiago Miguel Cardoso abandona o América

O técnico português Tiago Miguel Cardoso terminou o vínculo contratual com o América-SP, dos escalões secundários brasileiros, apenas duas semanas após ter assumido o cargo.

De acordo com a imprensa canarinha, o português entrou em rota de colisão com a direção do clube de São Paulo devido à reduzida margem de manobra na composição do plantel.

“Deixei o América por muita coisa que não concordava. Fiz tudo o que estava e não estava ao meu alcance mas não deu certo. Não sei para onde vou, pois estou sem clube”, revelou Cardoso ao portal GE.

Também o presidente do clube, Luiz Donizette Prieto, se pronunciou sobre este precoce afastamento, alegando que “o técnico português tinha a intenção de aproveitar jogadores de categorias amadoras na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista.

Dos 18 jogadores amadores que fizeram testes no América, Prieto assegura que apenas quatro foram contratados.