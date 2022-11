Tiago Martins apresenta livro sobre a gastronomia portuguesa no consulado de Paris

O autor lusodescendente Tiago Martins prepara-se para apresentar a sua mais recente obra, “A história de Portugal no meu prato”, no consulado-geral de Portugal em Paris.

É já no próximo dia 17 de novembro, pelas 18h30, que o jovem escritor, com origens na aldeia da Barrenta, no distrito de Leiria, dá a conhecer na capital francesa a sua obra sobre a culinária lusitana, que mistura um pouco de história e humor.

Sandra Canivet da Costa, da editora Cadamoste Editions, e e Carlos Pereira, diretor do Lusojornal, apresentam “L’Histoire du Portugal dans mon Assiette.

