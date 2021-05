Tiago Corais recandidata-se às autárquicas de Oxford

O português Tiago Corais é candidato à reeleição para vereador [city councillor] na localidade de Littlemore, nos arredores de Oxford, nas eleições locais de 06 de maio, num mandato que considera de “consolidação” do trabalho feito.

“Estou aqui há três anos, considero que o efeito do meu trabalho ainda é pequeno. Um dos objetivos foi claramente aprender, e aprender é escutar, é ver, e depois tentar perceber o que Oxford realmente precisa. O meu contributo ainda é muito pequeno. O próximo mandato é de consolidação”, disse à Agência Lusa.

Após um ano suspensas por causa da pandemia covid-19, as eleições locais em Inglaterra realizam-se juntamente com as regionais na Escócia e País de Gales, formando o que muitos apelidam de “Super Quinta-feira”.

No total, vão a votos cerca de 4.650 representantes em 143 municípios em Inglaterra, incluindo em Oxford, para eleger autarcas que influenciam decisões como a reparação de estradas, o planeamento urbano e a gestão de espaços e serviços públicos.

Apesar de o Reino Unido já não fazer parte da União Europeia (UE), cidadãos europeus continuam a poder concorrer e votar nestas eleições porque deveriam ter sido realizadas em 2020, durante o período transitório pós-Brexit.

Portugal é também um dos países, juntamente com Espanha, Luxemburgo e Polónia, que chegou a um acordo bilateral para garantir aos cidadãos nacionais o direito de participar em eleições locais, quer como votantes, quer como candidatos e eleitos.

Bracarense, Tiago Corais, de 42 anos, chegou ao Reino Unido em 2014 e estabeleceu-se em Littlemore em 2015, onde é engenheiro na indústria automóvel.

Militante ativo do Partido Socialista, envolveu-se no partido Trabalhista e em 2018 foi eleito pela primeira vez.

“Neste mandato consegui estabelecer uma relação muito forte com os residentes em contactos permanentes, não só em campanha, mas durante o mandato (…) e isso permitiu-me conhecer os problemas do meu círculo [eleitoral] e dessa forma reportá-los à Câmara Municipal de Oxford”, disse.

Com origens que remontam à Idade Média, Littlemore é uma vila histórica, com uma população de cerca de 5.000 residentes que tem vindo a crescer. Uma das bandeiras da campanha do ‘Labour’ tem sido a construção de mais casas a preço acessível para os jovens e para habitação social.

Quase todos os dias das últimas semanas, Tiago Corais e os outros candidatos locais têm batido às portas para entregar folhetos e urgir os residentes a votarem, mas também têm escutado queixas.

O impacto nas infraestruturas de mais 700 casas planeadas, bem como as medidas para reduzir o trânsito em zonas residenciais através dos chamados Bairros de Trafico Reduzido [Low Traffic Neighbourhood], têm sido as principais preocupações levantadas na campanha.

A vila tem poucos transportes públicos fracos e uma população idosa que precisa de se deslocar a localidades vizinhas para chegar a serviços como saúde ou supermercados.

“Na campanha tenho tentado tentar explicar que estou recetivo a ouvir. A prioridade nos primeiros meses será o diálogo constante com residentes para encontrar o que Littlemore precisa e ver o que é preciso melhorar para que todos estejam satisfeitos”, promete.

A área é tradicionalmente Trabalhista, por isso Tiago Corais está confiante na reeleição.

“Como é uma cidade muito multicultural, as pessoas aceitam com entusiasmo o facto de eu como cidadão europeu e português estar aqui em Oxford a despender parte do meu tempo pela comunidade”, regozijou-se.

