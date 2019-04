The Times diz que Guimarães é uma joia desconhecida dos turistas

A cidade de Guimarães é uma das 30 joias escondidas na Europa, segundo o jornal britânico “The Times”.

Num artigo de viagens, aquele jornal aponta 30 destinos europeus ainda desconhecidos do turismo de massas, entre os quais a cidade de Guimarães, que classificam como um local “emergido em história, cultura, com comida fabulosa”.

O Times destaca a arquitetura da cidade “berço”, apontando o granito como contraste às habituais fachadas brancas do sul de Portugal e as ruas do centro histórico como “bem preservadas”. Recomendam ainda um passeio pelo centro e um repouso em um dos vários bares do Largo da Oliveira.

A revista aponta ainda os castelos e igrejas que dominam esta cidade com herança UNESCO, que já foi a capital de Portugal quando Afonso Henriques subiu ao trono, em 1139.

O mesmo artigo destaca ainda em Portugal Azeitão, Amarante, Viana do Castelo, Arraiolos e Olhão.