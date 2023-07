The Portuguese Kids no Parque Mayer

The Portuguese Kids regressam a Portugal para um espetáculo de data única, no dia 27 de Julho, na Tenda do Parque Mayer em Lisboa.

Este grupo de humoristas é um dos maiores fenómenos de língua portuguesa nos Estados Unidos.

Brian Martins e Derrick DeMelo nasceram em Fall River, Massachusetts, uma cidade com forte presença portuguesa.

Seja ao vivo ou através de vídeos com milhões de visualizações, o humor dos The Portuguese Kids é reflexo das suas vivências num turbilhão multicultural onde as diferenças étnicas são o combustível para hilariantes momentos.

Antes do espetáculo em Lisboa, o grupo atua em Ponta Delgada no dia 20 de julho, e dois dias depois no Funchal.

Pode comprar o seu bilhete aqui.