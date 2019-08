The Portuguese Kids contam histórias de emigrantes em Portugal

São um verdadeiro sucesso nas redes sociais Portuguesas e Americanas, The Portuguese Kids mostram o lado mais divertido de viver na América numa casa tipicamente portuguesa.

São sketches humorísticos onde as diferenças entre os dois países são verdadeiros propulsores de gargalhadas.

O espetáculo de stand up comedy é baseado em alguns dos seus mais virais vídeos, que tanto sucesso têm feito nas redes sociais.

Dia 1 de agosto no teatro Sá da Bandeira no Porto e dia 2 de agosto no teatro Armando Cortez em Lisboa poderá descobrir estes luso-americanos muito divertidos.