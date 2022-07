The Guardian: loiça Bordallo Pinheiro está a renascer e a valorizar-se

Esta terça-feira, o jornal britânico saiu um artigo acerca da loiça da Bordallo Pinheiro. O artigo de Larry Ryan revela como o estilo “horrível” da loiça das Caldas da Rainha reentrou no mercado inglês.

A loiça, “colorida e vistosa”, era muito tida como antiquada e descartada das mesas inglesas, como o autor refere no artigo. O estilo da Bordallo Pinheiro, marcado em grande parte pela loiça em forma de fruta e legumes, vai aparecendo em lojas de artesanato no Reino Unido.

O artigo relata também a história de Olga Cruchino e Dina Martins, companheiras de vida, que fazem parte da comunidade no Reino Unido e trazem comida e cerâmica para o seu café. No “A Portuguese love affair”, em Londres, o foco são os produtos portugueses, passando pela cerâmica, mas também pela perfumaria, os sabonetes, as conservas de peixe ou o vinho. Mesmo que utilizem marcas portuguesas com nome, como a Vista Alegre, no café, “foi a cerâmica Bordallo Pinheiro que lançou as bases”. “Ao início, as pessoas diziam-me que a loiça era horrível”, admite Olga ao jornal inglês. “Mas, gradualmente, os gostos mudaram”.

O The Guardian não deixa de destacar a importância de Catarina Portas, ex-jornalista e atual empresária, que muito potenciou a cultura portuguesa através da sua loja “A Vida Portuguesa”. Explicou ao jornal que, na altura do Estado Novo, sendo o país muito fechado a nível comercial, toda a gente tinha loiça nacional. O gosto pela loiça estrangeira apareceu depois do 25 de abril, que desfavoreceu muitas empresas portuguesas, e que Catarina teve de convencer a ceder algum stock para exposição e venda, e que também fez com que algumas marcas se reincentivassem, como a Bordallo Pinheiro.

#portugalpositivo