Têxtil: produção chinesa está a perder terreno

Com um aumento de 6,8% em abril no índice de preços industriais – o maior em quase quatro anos – a China está a perder competitividade e a aumentar os custos dos clientes.

Os dados do crescimento dos preços da produção industrial superam amplamente as projeções dos analistas do mercado.

A China foi o primeiro país onde eclodiu a pandemia do coronavírus, mas também o primeiro a recuperar, e a única grande potência mundial que conseguiu fechar 2020 com um crescimento positivo do PIB, da ordem dos 2,3%, embora tenha sido o ritmo mais lento desde 1976.

Mas a pandemia deixou mossas: várias fábricas ligadas à indústria da moda não voltaram a abrir depois do severo confinamento imposto pelas autoridades. De imediato, os preços da produção sofreram uma forte pressão, o que acabou por contribuir para o crescimento imprevisto dos preços.

Paralelamente, a decisão tomada pela União Europeia de promover a reindustrialização nos Estados-membros levou também a que as empresas chinesas decidissem insistir no aumento dos preços.

