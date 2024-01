Têxtil: portugueses vão a Frankfurt tentar dar pontapé na crise

Mais de meia centena de empresas portuguesas vão estar, a partir do próximo dia 9 de janeiro, na Alemanha, para marcarem presença da Heimtextil, feira de referência do setor têxtil-lar.

A atravessar uma fase delicada, grande parte destas empresas partem para esta mostra internacional em busca de novos clientes, parceiros e oportunidades.

“A situação não é muito risonha, mas as nossas empresas de têxteis-lar não viram a cara à luta e vão a Frankfurt dizer ‘olá’ aos clientes, vincar a sua posição, mostrar que estão presentes e continuam a trabalhar – mas também para encontrar novos clientes”, explica Maria Alberta Canizes, secretária geral da Home from Portugal, ao Jornal T, especializado no setor.

Segundo a mesma fonte, “a larga maioria das empresas – 50, todas PME, num total de 65 – que constituem o contingente nacional, estarão na mais importante feira de têxteis-lar do mundo com o apoio da Home from Portugal, associação presidida por Xavier Leite (Penedo)”.