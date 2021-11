Teste positivo tira Hazard de jogo com Sporting

O futebolista internacional belga Thorgan Hazard, do Borussia Dortmund, acusou positivo ao novo coronavírus e vai falhar a visita de quarta-feira ao Sporting, na quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

“O atacante do Borussia Dortmund Thorgan Hazard testou hoje positivo ao coronavírus. O avançado não teve contacto com a equipa hoje ou no domingo e entrou em isolamento”, refere o Borussia Dortmund no seu sítio oficial na internet.

O clube indica ainda que todo o plantel profissional, bem como os sub-23, e todo o ‘staff’ estão 100 por cento vacinados ou já recuperados de infeção, e, como tal, “não serão necessárias mais medidas de quarentena”.

Thorgan Hazard, que marcou o golo que afastou Portugal nos oitavos de final do Euro2020, disputou esta época 14 jogos e marcou quatro golos pelo Borussia Dortmund, equipa que também não tem contado com a ‘estrela’ e goleador Erling Haaland, lesionado.

Na ‘Champions’, o jogo de quarta-feira no Estádio José Alvalade é crucial para Sporting e Borussia, num momento em que as duas equipas estão empatadas com seis pontos, atrás do Ajax, que soma 12, com vitórias em quatro jogos.

O jogo entre Sporting e Borussia Dortmud, com início marcado para as 20:00, terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.