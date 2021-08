Teste positivo divide família portuguesa em Atenas

Uma família portuguesa encontra-se retida num hotel em Atenas, desde 31 de julho, na sequência de um dos elementos ter dado positivo à covid-19 num teste rápido à chegada.

Em entrevista à RTP, o casal, proveniente do Porto, explica que apesar de um novo teste ter dado negativo, as autoridades gregas insistem no cumprimento das medidas de restrição.

“Estou há quatro dias fechada com duas crianças, de 8 e 11 anos, num quarto de 8m2. O meu marido está noutro quarto, sozinho”, lê-se na carta enviada pelo casal à Embaixada portuguesa.

O primeiro teste, cujos resultados negam ter tido acesso por “estar perdido”, foi realizado no último dia de julho, altura em que a família chegou à capital grega para uma visita turística.

Desde então, foram separados, colocados em quartos diferentes e foi feito um novo teste PCR a Jaime Fernandes Reis, cujo resultado não foi revelado.

A título pessoal, Jaime, o único infetado, disponibilizou-se a fazer um PCR a título pessoal no dia 1 de agosto. Este, segundo conta, deu negativo, mas nem assim teve permissão para abandonar as instalações do hotel preparado para acolher turistas infetados.

À RTP, o casal garante ter enviado vários e-mails às autoridades gregas, mas queixa-se de falta de resposta. A única opção fornecida foi a de trocar o hotel por uma casa, local onde devem permanecer até ao final da quarentena.

A Embaixada de Portugal na Grécia está a acompanhar o caso.