Tesla caiu para valores de entrada

As ações da Tesla caíram cerca de 13% ao longo da sessão de hoje – o pior dia desde Setembro – antes de recuperar a maioria dessas perdas durante o testemunho do presidente da FED Powell.

As quedas foram causadas por dois fatores. Em primeiro lugar, o concorrente Lucid Motors, empresa gerida por um ex-engenheiro da Tesla, anunciou planos de ir a público através de um SPAC.

A Lucid disse que está a aproximar-se de iniciar a produção e as entregas na América do Norte no segundo semestre deste ano com o Lucid Air, o primeiro sedan de luxo da marca. A empresa já tinha dito anteriormente que pretendia começar as suas entregas na primavera de 2021.

A Lucid, pretende construir veículos no Arizona onde estão localizadas as suas fábricas, pretende entregar 20.000 veículos em 2022 e 251.000 em 2026 adicionando outros modelos como um utilitário desportivo elétrico.

Em segundo lugar, o Tesla depende do preço da bitcoin, devido ao seu investimento na ordem de 1.5 mil milhões de dólares nessa criptomoeda. A moeda digital mais popular do mundo tem vindo a registar fortes correções de baixa desde segunda-feira depois de Musk ter dito no Twitter que as avaliações da bitcoin e de outras criptomoedas “parecem altas”.

Atualmente, o preço da bitcoin está a ser negociado quase 20% abaixo do seu máximo localizado nos 58.000 dólares a 21 de fevereiro.