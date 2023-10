Terra sementeira

Sonhador de pés no chão, Luxemburgo

Faz da terra seca um terreno de sementeira

Cava essa terra cheia de pedra

Não te detenhas a ti de ser irmão

Não te impeças nunca de dar a tua mão

Olha com o coração, que os olhos são vendidos

Sente com emoção senão estamos todos fodidos

Não te aches pouco no bem

Não te traves tu de fazer também

Faz desse deserto penoso e alheio

Faz dele no teu coração um simples mealheiro

E planta sempre com sorriso e muita verdade

E acredita sempre que o melhor é dar a tua metade

Sê leão na força e coragem,

A coragem de ser mais que miragem

Sê condor no elevar a quem não tem vento no ser

Porque que no fim estamos todos a aprender…

Faz de terra seca um terreno de sementeira!

Essa sim é a prosa mais bonita e verdadeira!

PP_05 102023