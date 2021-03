Termas do Porto e Norte querem conquistar os emigrantes

Levar a mensagem às comunidades portuguesas, espalhadas pelo mundo, da renovada oferta termal do Turismo do Porto e Norte, é o objetivo principal do ‘wellnessbinar’ «Um inspirador (re)encontro das Comunidades Portuguesas com os Saberes e Sabores do Porto e Norte de Portugal», que teve lugar esta quarta-feira nas redes sociais.

Trata-se de uma ação de charme que visa valorizar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, promovido pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, Associação de Termas de Portugal e Associação Internacional de Lusodescendentes para promover a recém-criada marca «Termas do Porto e Norte», uma das grandes apostas do Turismo Porto e Norte para o período pós-confinamento, junto do denominado mercado da saudade.

“Decidimos investir na promoção das experiências termais da nossa região, enfatizando nesta fase o produto como potenciador de saúde e bem-estar, vertentes que serão seguramente muito valorizadas pelos turistas nos tempos mais próximos”, considera Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.

As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, de mercados como França, Suíça, Luxemburgo ou Alemanha, são o alvo preferencial desta nova marca, mas também casais jovens, famílias com crianças e pessoas com mais de 55 anos que procuram programas de equilíbrio físico e mental.

Esta nova aposta ajudará, igualmente, a incrementar a diferenciação do destino e a potenciar outros produtos, numa perspetiva de complementaridade, como a gastronomia, a natureza ou o património, como forma de enriquecer a experiência turística termal na nossa região.

“É com orgulho que vamos levar até junto das comunidades portuguesas esta nova imagem, pretendendo lançar o desafio para que sejam portadores do seu testemunho junto do seu país de acolhimento, mas também, possam ser beneficiários destes espaços fantásticos de saúde e bem-estar. Os lusodescendentes são os nossos melhores embaixadores”, considera Luís Pedro Martins.

O evento foi presidido pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, contando a sessão de abertura com a participação de Luís Pedro Martins, Victor Leal, presidente da Associação de Termas de Portugal, José Governo, Diretor da Associação Internacional de Luso-descendentes.

Foi apresentado um vídeo promocional alusivo às termas concebido especificamente para esta renovada aposta na promoção do produto; uma apresentação da marca Termas do Porto e Norte, a cargo de João Pinto Barbosa. Manuel Antunes da Silva, sommelier de águas minerais naturais, conduzirá uma degustação comentada de uma água mineral natural da região Norte de Portugal. O historiador Joel Cleto, o chef Marco Gomes e o Cantor Emanuel participaram numa tertúlia sobre saberes e sabores do Porto e Norte de Portugal na qual estiveram também jornalistas, entre os quais do BOM DIA.