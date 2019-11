Termas do Centro de Portugal são convidado especial de conferência em França

As Termas Centro, em representação de Portugal, são a entidade estrangeira convidada da Aquæ Panorama, uma conferência sobre termalismo que se vai realizar em Enghien-les-Bains, a estância termal de Paris, nos próximo dia 4 de novembro, e que reúne os setores do Turismo, Bem-Estar e Saúde.

A conferência vai juntar pela primeira vez em França os principais players da saúde, hotelaria, termalismo, talassoterapia e spas, mas também do setor financeiro e das novas tecnologias, entre outras áreas, para reflexões sobre um tema estratégico e trocas de experiências.

Adriano Barreto Ramos, coordenador do Provere Termas Centro, é um dos oito oradores da conferência. Na sua comunicação, que tem como tema “O Termalismo em Portugal, Turismo de Saúde e Bem-Estar?”, será feita a análise do setor termal em Portugal, 15 anos depois da publicação da Lei do Termalismo. O orador apresentará também o resultado do inquérito “Termalismo: Cura ou Bem-Estar”, realizado numa das maiores estâncias termais em Portugal.

Organizada pelo jornal Aquæ, a conferência Aquæ Panorama tem como objetivos da sua realização juntar os setores de Turismo, Bem-Estar e Saúde nas suas diversidades e complementaridades e criar um ecossistema propício ao desenvolvimento de um setor em crescimento.

As comunicações terão como protagonistas reputados especialistas do setor, de que são exemplo Joël de Rosnay, Gilles Babinet, Julia Aymonier ou Pierre Paperon. Paralelamente, estarão presentes expositores multisetoriais, entre entidades institucionais, investidores, organizações profissionais e profissionais de saúde.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal – Delegação Centro – é um projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

As estâncias termais que integram o projeto são Termas de Alcafache, Termas de Almeida – Fonte Santa, Termas de Águas – Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó.