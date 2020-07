Termas do Centro de Portugal já retomaram atividade

A maioria das 20 estâncias termais que integram a rede Termas Centro já reiniciaram as atividades, depois da suspensão originada pela covid-19. Os portugueses têm assim à disposição uma alternativa de férias saudáveis e tranquilas, em destinos longe das multidões e no seio da natureza.

Recorde-se que as estâncias termais tomaram a iniciativa de suspender a atividade em meados de março, no início da fase aguda da pandemia. A Direção-Geral de Saúde autorizou o reinício a 15 de junho e desde então as Termas têm vindo a reabrir, cumprindo protocolos específicos e rigorosos de higienização e segurança.

Nesta altura, já reiniciaram atividade 12 das Termas Centro. A primeira estância a reabrir foi São Pedro do Sul, logo a 15 de junho. Ainda em junho, reabriram as termas de Bicanho (18), Alcafache (22), Monfortinho (27), Piedade (29) e Sangemil (29). Em julho, foi a vez de Caldas da Rainha, Curia, Luso, Vale da Mó (todas no dia 1), Caldas da Felgueira e Unhais de Serra (no dia 4). As termas de Almeida reabrem a 11 de julho e nos próximos dias está previsto o reinício faseado de outras unidades.

Antes de abrirem as portas, as estâncias termais cumprem várias medidas adicionais de segurança, incluindo um rigoroso plano de análise bacteriológica solicitado pela DGS. Uma situação que não é novidade na atividade termal. “As estâncias termais sempre mantiveram o máximo cuidado relativamente às condições de higiene e de segurança das suas instalações. É uma preocupação inerente à atividade termal, que não começou agora. O que as termas agora fizeram foi adaptar os protocolos já existentes à realidade do covid-19. Mais distanciamento entre os aquistas, horários e circuitos que evitem o cruzamento entre pessoas, desinfeção das instalações reforçada e medições constantes de temperatura a clientes e a funcionários são alguns exemplos. Por isso, podemos assegurar a todos os que nos procuram que o poderão fazer com todas as garantias e confiança”, realça Adriano Barreto Ramos, coordenador do consórcio Termas Centro.

“Convidamos todos os portugueses a visitar uma das estâncias termais da região Centro neste verão. Vão ficar agradavelmente surpreendidos, não só com os resultados benéficos para a saúde de quem esteve muito tempo confinado em casa, como também com os locais de grande beleza natural e tranquilidade em que as termas estão implantadas. São o destino ideal para umas férias retemperadoras e longe de multidões, que inspiram momentos de relaxamento e de bem-estar”, diz ainda Adriano Barreto Ramos.