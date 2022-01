Termas do Centro continuam a ser um bom destino

A rede Termas Centro, que resulta do PROVERE – Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos com o mesmo nome, assegurou o prolongamento da sua atividade, bem como do programa de animação das estâncias termais, durante o ano de 2022.



Iniciado em 2019, o PROVERE Termas Centro tinha conclusão prevista para 2021, mas o prazo foi alargado para 30 de junho de 2022, de forma a poderem ser realizadas as atividades inicialmente previstas e que foram inviabilizadas pela pandemia dos últimos dois anos.



Recorde-se que o PROVERE Termas Centro foi criado com o objetivo de valorizar as Estâncias Termais da Região Centro, dado o recurso endógeno água mineral natural, que está na origem das Termas. Esta valorização assentou nos projetos-âncora “Animação”, “Comunicação e Marketing”, “Inovação e Estruturas de Animação Permanente” e “Aldeias do Conhecimento”.



Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas Centro, explica que “este prolongamento permite concretizar as iniciativas que não puderam ser realizadas em 2020 e 2021, nomeadamente as referentes ao ciclo de eventos de animação em rede ‘Viva Termas Centro’, ao Projeto de Inovação e à própria comunicação, inviabilizada pelo encerramento das Termas, devido à situação pandémica, que impossibilitou a realização de ações já programadas e contratualizadas, e que agora se irão concretizar”.



O ciclo “Viva Termas Centro” é uma componente importante do projeto. As ações do ciclo são compostas por três eixos – “Descubra ‐ Uma Rede Cultural”, “Explore – O Nosso Território e Património” e “Desfrute – Novas Experiências” –, que vão ao encontro dos interesses e gostos de diferentes gerações de frequentadores das termas. Além de serem concluídas as ações iniciadas nestes três eixos, serão desenvolvidas novas ações, que visam sensibilizar as famílias para a importância de estilos de vida saudáveis, nas suas várias vertentes, desde o ambiente e a natureza – as termas são um recurso natural renovável, com uma tradição de muitos séculos – à cultura. Também se pretende mostrar a face animada e de descanso ativo que as Termas proporcionam, com workshops e atividades para famílias, como é o circuito de geocaching.



O PROVERE Termas Centro inclui ainda a criação de estruturas de animação permanente, nomeadamente a atualização das placas sinaléticas e das estruturas interiores de acolhimento das estâncias termais e a promoção cruzada das Rotas Termas Centro. Finalmente, o projeto de experimentação “Aldeias do Conhecimento”, que será concluído no primeiro semestre de 2022, permitiu recolher e documentar, em vídeo e noutros suportes digitais, as vivências de pessoas reais dos territórios onde as estâncias termais da rede Termas Centro estão implantadas.

