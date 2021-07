Teria coragem para subir as serras de Viseu em bicicleta?

A Comunidade Intermuncipal (CIM) Viseu Dão Lafões apresentou, em Castro Daire, a segunda edição do Viseu Dão Lafões Riders Challenge, iniciativa que surge após o sucesso da primeira edição, em 2020.

A apresentação contou com a presença de várias personalidades, entre os quais Jorge Loureiro, vogal da comissão executiva da Turismo Centro de Portugal.

Neste desafio de ciclismo de estrada, a decorrer entre os dias 15 de junho e 15 de setembro, os participantes são desafiados a cumprir quatro circuitos, cujos percursos integram as quatro Subidas Épicas Viseu Dão Lafões, nos municípios de Tondela, Vouzela, São Pedro do Sul e Castro Daire.

Embora as componentes de superação e de descoberta continuem a ser os condimentos principais de atração, a componente competitiva está presente, através do registo do tempo que os participantes demoram a percorrer cada uma das etapas.

Este desafio foi desenvolvido num formato que permite incrementar a dinâmica de descoberta do território, potenciando o tempo de permanência dos atletas, causando um impacto direto nos agentes locais ligados ao turismo.

Procurando dinamizar a atratividade deste evento para os agentes turísticos da região e para os atletas, a CIM Viseu Dão Lafões deu uma especial atenção à estruturação de parcerias com as unidades de alojamento e de restauração. Exemplo disto é a criação do “Rider Card” (cartão digital), que promove, junto dos atletas e acompanhantes, o acesso a condições especiais nas reservas de alojamento e restauração

Para o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “com esta iniciativa, a CIM pretende assegurar a ativação do destino Viseu Dão Lafões enquanto referência para o Turismo Desportivo, em particular para o Ciclismo de Estrada, em torno das quatro Subidas Épicas traçadas nas encostas das Serras do Caramulo, Arada e Montemuro”.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Paulo Almeida, “Estas iniciativas são importantes para o território na medida em que dinamizam a economia e ajudam a promover a atratividade, ao longo de todo o ano, junto de novos públicos”.