Teresa Cabral: “Fazemos as malas e levamos nada para além de ruínas”

“Resumee” é o nome da exposição da portuguesa Teresa Crawford Cabral, em Dortmund, na Alemanha. A Galeria estatal Torhaus Rombergpark é o palco desta exposição, que pode ser visitada até ao dia 24 de abril, sem qualquer custo de entrada.

A exposição carateriza-se por ser pequena e intimista, representa diferentes fases criativas do trabalho da artista e contém duas instalações de arte dedicadas ao contexto de guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

As duas instalações, que são a forma de reação de Teresa Cabral, imprimem o ponto de situação atual e os fundos obtidos através da sua venda reverterão em benefício dos refugiados ucranianos.

Uma das obras é composta por matrioskas que representam o povo russo.

A outra obra enfatiza a situação atual através de brinquedos sob a porcelana quebrada, em cima desta há uma pintura de uma rapariga com as mãos na cabeça a observar toda a destruição.

Do outro lado encontra-se o seu contraposto, a obra “Nada para além de ruínas”, como a autora afirma na entrevista à RTP1, ambas as obras fazem parte da mesma marcha, “por isso o título completo seria ‘Fazemos as malas e levamos nada para além de ruínas’”.

Peter Lutz, fotógrafo e um dos visitantes, ficou fascinado com a variedade, com as diferentes fases de criação e como a exposição foi organizada detalhadamente, afirmou na reportagem.

Esther Blome, aluna da artista portuguesa e visitante, sublinha que é fascinante a exposição, e que apesar de já ter visto alguns trabalhos online, ao vivo é uma experiência ímpar.

Mário dos Santos, jornalista e visitante, declara que acompanha a carreira da artista já alguns anos e que acompanhou a sua evolução até ao alcance deste patamar tão importante na carreira. Termina as suas declarações dizendo que a pintora deveria de ser mais conhecida em Portugal.

A artista portuguesa é natural de Lisboa e vive há mais de 35 anos na Alemanha, onde reside e trabalha como artista plástica. Desde 2001 é pintora profissional e desde 2008 professora de desenho e pintura, como inúmeras obras expostas em diferentes países, como por exemplo, Nova Iorque.

