Terceira edição da coletânea de poesia da Portugal Mag

Nesta terceira edição da coletânea lançada em Paris participaram 78 poetas de 12 países diferentes, sempre em língua portuguesa, uma iniciativa da Portugal Mag.

“Durante estas três Coletâneas, já publicámos poemas de quase 200 poetas, residentes em 24 países” disse ao Lusojornal Adélio Amaro, coordenador com Frankelim Amaral deste projeto.

Frankelim Amaral, que deixou a França para viver em Portugal, esteve no lançamento que decorreu no Consulado de Portugal em Paris: “estou aqui enquanto editor, enquanto coordenador, mas também enquanto poeta, já que também dei o meu contributo enquanto poeta”.

Frankelim Amaral lembrou que se sentou naquela mesma mesa no dia 2 de dezembro de 2011 “para apresentar um livro do qual eu era autor e desde então já me sentei aqui muitas outras vezes, para apresentar outros livros que editei, para apresentar as Coletâneas, mas também para tirar fotografias para a revista Portugal Mag em muitos eventos que tiveram lugar aqui” disse. “É este bichinho que eu tenho para divulgar a cultura portuguesa”.