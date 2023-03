os meus dias têm passado

com a lentidão de uma procissão quaresmal

pressinto pássaros rastejantes e afónicos

com impensável frequência dou com o meu pensamento

a nomear flores carnívoras para a minha tristeza

adormeço sempre antes da cancão de embalar

que nenhuma voz canta para mim

tenho o sono da sentinela que vigia o imprevisível

e acordo constantemente nas masmorras da madrugada

ontem enquanto escutava a nona sinfonia de Beethoven

chorei durante todo o terceiro andamento

consigo ver a minha sombra no escuro

e quando me miro no espelho

o meu reflexo cerra as pálpebras e vira costas

– no próximo mês

tentaremos outra terapia

dm