Terá o Carnaval do Rio inspiração nas marchas populares de Lisboa?

As coincidências são demasiadas para negar uma ligação direta da celebração do Carnaval do Rio de Janeiro e as tradições de festas populares de Lisboa.

A história conta-nos que o Rio de Janeiro foi a cidade sempre preterida pelos portugueses, pela corte e pela prática dos costumes usuais em Portugal.

Bem sei que o Carnaval do Rio é considerado pelos brasileiros uma manifestação da independência ligada aos festejos do dia 7 de Setembro mas vamos deixar um pouco os nacionalismos à parte e analisemos as manifestações culturais semelhantes entre o Carnaval do Rio e as marchas populares de Lisboa, embora em diferentes dimensões e proporções:

em primeiro lugar temos os disfarces usados nas marchas populares em Portugal com desfiles organizados por bairros que competem entre si tal como acontece no Brasil,

em segundo lugar temos a música. Além das letras evocativas a santos católicos tanto nas marchas populares como nas marchas de Carnaval do Brasil, temos um ritmo de percussão semelhante, mais lento no caso português é certo, mas tocado num gira discos com mais 100 rotações por segundo muito se assemelharia à sonoridade das marchas de carnaval brasileiras,

em terceiro lugar temos a estação do Verão como a escolhida em ambas as festas para celebrar as marchas populares de Lisboa e as marchas de Carnaval no Brasil,

em quarto lugar em ambas as festas temos uma “parada” onde desfilam as diferentes escolas, rivais entre si. Em ambos os países são apadrinhadas por celebridades que desfilam lado a lado com os elementos de cada escola,

em quinto lugar temos os festejos do povo que em cada bairro típico, dança, come, bebe e convive de forma harmoniosa,

em sexto lugar temos os enfeites de rua, embora em Portugal não tenham a mesma exuberância que no Brasil, eles existem em terras lusitanas,

em sétimo lugar e por último, as marchas populares em Lisboa trazem o povo à rua tal como na época do verão no Rio de Janeiro, coisa que não acontece em Lisboa de forma tão flagrante na Época do Carnaval.

Por todas estas razões penso que será de refletir a influência que poderá existir na interação festiva que cada povo exerceu na cultura de outro país; Portugal no Brasil e vice-versa…

A riqueza da multiculturalidade reside aqui mesmo; uma terra aberta, cosmopolita e que influencia a cultura de outro povo exportando a sua cultura e a sua forma de estar com tolerância pela diferença.

Felizmente ainda há terras assim; como Lisboa e o Rio de Janeiro; velhinhas, com tradição, tolerantes e multiculturais.

Paulo Freitas do Amaral