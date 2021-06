Ter ou não ter razão

Todos nós gostamos de ter razão.

No entanto, reconhecerem que temos razão 15 anos depois tem um sabor amargo.

Com efeito, o Governo Ministério dos Negócios Estrangeiros informou esta terça-feira que, no âmbito da reorganização da rede externa prevista no novo Regulamento Consular, está em preparação a reclassificação dos vice-consulados de Toulouse e de Vigo.

Precisamente 2 dos 25 Postos Consulares que o Governo do Partido Socialista desclassificou entre 2006 e 2007.

Na altura as minhas sucessivas intervenções na Assembleia da República foram criticadas e os diferentes apelos da comunidade ignorados.

Vamos então aguardar a confirmação desta decisão.

Quanto ao novo Regulamento Consular, que integra várias alterações que penalizam as nossas comunidades, é um assunto ao qual iremos voltar.

Carlos Gonçalves