Tentaram entrar em Portugal com falsos testes covid

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou que intercetou, no Aeroporto do Porto, seis passageiros portugueses, provenientes do Rio de Janeiro, com testes falsos à covid-19.

“O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) intercetou, no passado dia 6, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, seis cidadãos nacionais na posse de comprovativos de teste à covid-19, com indícios de falsificação grosseira”, refere este organismo, em comunicado.

A deteção, acrescenta o SEF, “verificou-se no controlo documental efetuado a um voo proveniente do Rio de Janeiro”, no Brasil.

Os seis cidadãos, com idades entre os 28 e os 32 anos, “fizeram novos testes à covid-19, a expensas próprias, no laboratório instalado no Aeroporto do Porto”.

“Entraram em território nacional informados da obrigatoriedade de confinamento enquanto aguardam os resultados laboratoriais, de acordo com a legislação em vigor. O SEF comunicou os factos apurados ao Ministério Público do Tribunal da Maia”, refere ainda a nota do SEF.