Tens as voltas da vontade…

Tens a dor da injustiça no sonho desfeito

Tens ainda assim, o sorriso de quem quer ser amor…

Tens a mágoa da cegueira no peito

Tens ainda assim, o desejo de vibrar em calor…

Tens as lágrimas de quem morreu por dentro

Tens ainda assim, o querer plantar gentileza…

Tens as feridas em carne desse centro

Tens ainda assim, essa nobre certeza…

A certeza de querer ser mais por quem foi menos

A certeza de sentir a vontade de seguir em sonhos desejados

Essa nobre coragem de ser mais que meros fenos

Nessa alma lusa que tem de momentos almejados…

Que nasça de novo nas revoltas da vontade

Que nasça outra vez em histórias de verdade!

PP_23 09 2021