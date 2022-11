Tenor João Mendonza em concerto solidário na Ucrânia

O tenor João Mendonza irá cantar neste mês de novembro à Ucrânia. O espetáculo será em Lviv, na Catedral de Assunção de Maria, com a organista Ucraniana Nadiya Velychko, em concerto solidário.

A solidariedade com a Ucrânia começou ainda no mês de fevereiro, com a invasão Russa, a que João Mendonza se opôs publicamente. Como forma de ajuda, dedicou o seu último álbum “Ao Vivo” ao povo ucraniano, doando metade das receitas da venda do álbum à população que sofre diariamente com as ofensivas russas. Este gesto foi congratulado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

João Mendonza deu ainda vários concertos solidários por todo o país, cobrando como “entrada” a entrega de bens essenciais.

O tenor será, ao que se sabe, o primeiro artista português a deslocar-se a este país desde o início da invasão. “Achei que a melhor forma de ajudar, neste momento, é ir ao encontro de quem mais precisa. Sei os riscos que corro mas estou plenamente convencido que valerá a pena esta pequena ajuda”, refere.

Uma das canções que irá apresentar em Lviv é o seu original Ave Maria, canção que foi “Oferenda Oficial do Estado Português” ao Papa Francisco e que foi entregue em mão pelo músico ao Sumo Pontífice no Vaticano.

#portugalpositivo