Tenista português vence em Itália

Nuno Borges venceu este domingo a prova “challenger” de Barletta, ao bater o sérvio Miljan Zekic em dois sets.

O segundo tenista português no ranking mundial estava no 149º lugar e manteve-se em ascenção no ranking depois da vitória na categoria “challenger”.

É a segunda vez que o tenista da Maia vence um torneio na categoria, tendo vencido na Turquia no ano passado. Nuno Borges era o segundo cabeça de série do torneio e salvou sete dos oito «break points» que enfrentou, concretizando três dos quatro de que dispôs.

Com a vitória do “challenger”, Nuno Borges subiu 18 lugares no ranking mundial ATP, sendo agora o tenista número 131 do mundo.

