Tenista português segue em frente no ‘challenger’ de Orlando

O tenista português Gastão Elias qualificou-se para os quartos de final do ‘challenger’ de Orlando, nos Estados Unidos, em piso duro, ao superar o dominicano Robert Cid Subervi.

Elias, 263.º jogador do ‘ranking’ ATP e 12.º cabeça de série do torneio, superou o 251.º da hierarquia e ‘carrasco’ do compatriota Gonçalo Oliveira na ronda anterior, em dois ‘sets’, pelos parciais de seis zero e seis quatro, em uma hora e 17 minutos.

Nos quartos de final, o tenista luso vai defrontar o vencedor do embate entre o croata Nino Serdarusic, 264.º jogador mundial, e o norte-americano Stefan Kozlov, 316.º.