Tenista Gonçalo Oliveira avança na prova do Bahrain

O tenista Gonçalo Oliveira eliminou o francês Antoine Escoffier do torneio ‘challenger’ da ATP do Bahrain, após quase três horas de duelo, e vai disputar os quartos de final desta prova do circuito secundário mundial.

O portuense de 26 anos e 288.º do Mundo impôs-se por 7-6 (7-5), 3-6, 6-4, ao gaulês de 29 anos e 314.º da hierarquia internacional, em duas horas e 43 minutos, no piso duro e rápido de Manama.

O primeiro ‘set’ foi resolvido só no desempate porque nenhum dos tenistas permitiu a quebra de serviço ao adversário. Já no ‘tie-break’, Gonçalo Oliveira cedeu três vezes no seu saque, mas Escoffier fê-lo por quatro ocasiões (7-5).

Na segunda partida, Escoffier foi mais consistente, apesar de Oliveira ter evitado dois ‘setpoints’ antes do 3-6 final.

Ao terceiro ‘set’, marcado pelo equilíbrio, só no 10.º jogo o atleta luso conseguiu, finalmente, quebrar o serviço do francês, após cinco oportunidades, indo defrontar sexta-feira o indiano e sexto favorito, Ramkumar Ramanathan, 27 anos e 222.º do Mundo.

O outro português em prova naquele reino insular do Golfo Pérsico é Nuno Borges, maiato de 24 anos e 262.º do Mundo, que também joga sexta-feira a presença nas ‘meias’, frente ao russo Evgeny Karlovskiy, 302.º da lista da ATP.

