Ténis: Gonçalo Oliveira eliminado na Bolívia

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado na primeira ronda do torneio de Santa Cruz 2, ao perder na segunda-feira com o argentino Facundo Mena, em dois ‘sets’, na estreia na prova boliviana do circuito Challenger.

Gonçalo Oliveira, 265.º classificado do ranking mundial, foi batido pelos parciais de 7-5 e 6-4 pelo sétimo cabeça de série do torneio em terra batida, que ocupa o 181.º lugar na hierarquia da ATP, após uma hora e 39 minutos de confronto.

No primeiro encontro da carreira frente a Mena, o tenista português, de 27 anos, sofreu uma quebra de serviço do primeiro ‘set’ (6-5), que foi suficiente para o argentino ganhar vantagem, e, apesar de ter estado a vencer por 3-0 no segundo parcial, foi ‘quebrado’ mais duas vezes e entregou o encontro.